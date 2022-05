Fiorentina - Juventus | arbitra Chiffi Cresce l' attesa in città

(Di giovedì 19 maggio 2022) Per approfondire : Video :: sognavamo una sfida Champions. Ma ora c'è bisogno del tifo viola Video : La, l'Europa, la Juve che incombe. I tifosi: "Vlahovic, non ci fare ...

Advertising

DiMarzio : .?@juventusfc?, la partita di lunedì è stata l’ultima di #Dybala con la maglia bianconera - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GiovaAlbanese : #Chiellini lo ha detto: lunedì saluterà i tifosi della #Juventus giocando l'ultima gara casalinga all'Allianz Stadi… - GiacomoGieda : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @realpeppons @MMoretti24 @FantaCons @HyboriaLeague @AssetAsteria… - enzolampard : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @realpeppons @MMoretti24 @FantaCons @HyboriaLeague @AssetAsteria… -

Si parte con l'anticipo del venerdì, tra Torino e Roma , affidato ad Irrati ; Lazio in scena sabato sera con il Verona (dirige Colombo ), contemporaneamente a( Chiffi ). ...Nonostante laquest'anno contro la"abbia sempre perso, ha anche dimostrato di giocarsela alla pari - ha aggiunto l'esterno viola - . Poi qualche episodio ci ha girato male e ..."Daremo il massimo in un ambiente caldo, sfida alla nostra portata", dice l'esterno della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) - Quella contro la Juventus "non è una partita come le altre, inutile ...Genoa-Bologna Sabato 21/05 ore 17.15 Miele G., Atalanta-Empoli Sabato 21/05 ore 20.45 Abisso, Fiorentina-Juventus Sabato 21/05 ore 20.45 Chiffi, Lazio-Hellas Verona Sabato 21/05 ore 20.45 Colombo, ...