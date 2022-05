“È solo ignorante e cafone”. UeD, veleno su Armando Incarnato: vengono fuori cose (Di giovedì 19 maggio 2022) Armando Incarnato a Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più importanti. Ma i problemi per il cavaliere non sono mai mancati, infatti in tante occasioni è stato messo nel mirino non solo dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma anche da diversi ex ed attuali volti della trasmissione di Maria De Filippi. E insulti pesantissimi nei suoi confronti sono arrivati nelle ultime ore da parte di una donna, che per diverso tempo è stata un punto fermo del dating show. Nei giorni scorsi Armando Incarnato a Uomini e Donne ha criticato duramente Isabella Ricci: “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)a Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più importanti. Ma i problemi per il cavaliere non sono mai mancati, infatti in tante occasioni è stato messo nel mirino nondagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma anche da diversi ex ed attuali volti della trasmissione di Maria De Filippi. E insulti pesantissimi nei suoi confronti sono arrivati nelle ultime ore da parte di una donna, che per diverso tempo è stata un punto fermo del dating show. Nei giorni scorsia Uomini e Donne ha criticato duramente Isabella Ricci: “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male ...

Advertising

isadoralarosa : RT @isadoralarosa: @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT Non solo sei attaccata alla poltrona e vivi di politica, SEI ANCHE UNA IGNORANTE SENZA P… - himynameisstefa : amo quando escono ste argomentazioni, noto l'ignoranza della gente. Nessuno ha annunciato una Pandemia, siano solo… - alessialelle : @fedebhononso Allora, premetto che sono ignorante in questo campo quindi non so se quello che ho fatto io sia effet… - abatedomenico1 : L'Ue trema, l'ora delle scadenze per il gas russo - lucrezi71014305 : @grasderost @a_meluzzi Mamma mia quanto sei ignorante. Mi ricordi quei deficienti che hanno scritto contro i novax… -