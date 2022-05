Crimini di guerra conferma e obiettivi (Di giovedì 19 maggio 2022) Parafrasando una citazione contenuta sia nella Bibbia che nel Talmud («Chi salva una vita salva il mondo intero»), possiamo dire «chi uccide una persona uccide il mondo intero». La civiltà si regge infatti su un presupposto umano: nessuna esistenza è nella disponibilità di qualcuno. Se questo principio venisse rispettato e difeso, il mondo sarebbe un luogo decisamente migliore e non quella selva dove vige ancora la norma dell’«homo homini lupus», anche attraverso una sempre più diffusa aggressività verbale, spesso preludio di quella fisica. Ieri al tribunale di Kiev si è aperto il primo processo per Crimini di guerra dall’inizio dell’invasione russa, ormai quasi tre mesi fa. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 19 maggio 2022) Parafrasando una citazione contenuta sia nella Bibbia che nel Talmud («Chi salva una vita salva il mondo intero»), possiamo dire «chi uccide una persona uccide il mondo intero». La civiltà si regge infatti su un presupposto umano: nessuna esistenza è nella disponibilità di qualcuno. Se questo principio venisse rispettato e difeso, il mondo sarebbe un luogo decisamente migliore e non quella selva dove vige ancora la norma dell’«homo homini lupus», anche attraverso una sempre più diffusa aggressività verbale, spesso preludio di quella fisica. Ieri al tribunale di Kiev si è aperto il primo processo perdidall’inizio dell’invasione russa, ormai quasi tre mesi fa.

