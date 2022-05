(Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Niente allarmi, ma alta soglia di attenzione. La parola d'ordine, tra i, è di non alimentare paure ingiustificate, ma anche evitare di sottostimare una malattia, il, poco diffusa, conosciuta da oltre 60 anni e che solo occasionalmente riguarda gli umani. "Bambini e adulti nati dopo il 1981 sono più a rischio di contrarre il" dice all'AGI l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola "ma ancora il numero dei contagi è basso per creare allarmismo". Ilidentificato allo Spallanzani di Roma è un uomo rientrato dalle Isole Canarie. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati casi in Europa e negli Stati Uniti per un totale di 66 persone. La possibilità di una ...

ilpost : Il prossimo 12 giugno si potranno votare i cinque referendum sulla giustizia: quali sono i quesiti? Cosa cambierebb… - insopportabile : Svelo un segreto a quelli che dicono che bisognerebbe separare ogni cosa dalla politica: la politica è in ogni cosa. Buongiorno, gente. - Insidelucart : @matteosalvinimi Sai che ci sei al governo ed accetto ogni cosa dicono... - kalesdaguy : RT @robertosabatin4: Nel PD dicono che 'per battere le destre' occorre alleanza con 5Stelle e campo largo a sinistra. Nel CDX, mentre Salvi… - sulsitodisimone : Cosa dicono i virologi del primo caso italiano di vaiolo delle scimmie -

dice l'Oms L'Oms, finita al centro di una bufera per aver atteso a lungo prima di dichiarare quella di coronavirus una pandemia e adottare le misure di conseguenza 'continua a monitorare da ...Ma noi ce lo ricordiamosignifica logoramento Quando mi hanno fatto cadere Quando chiedevano ... Cigli esperti che l'Ucraina in questo momento è uno dei paesi più armati al mondo ". ...Niente panico, ma alta soglia di attenzione: la malattia trovata in un uomo ricoverato allo Spallanzani è rara, si trasmette difficilmente da uomo a uomo e. soprattutto - può essere contrastata con un ...Quando e come saremo veramente indipendenti dal gas russo Più va avanti la guerra in Ucraina, più si infittisce il rebus normativo del pagamento delle forniture da Mosca in doppia moneta, euro e rubl ...