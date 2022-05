Chiara Nasti e Mattia Zeccagni affittano l’Olimpico per annunciare il sesso del figlio (Di giovedì 19 maggio 2022) Il gesto di Chiara Nasti e Mattia Zeccagni Sono passati soltanto pochi giorni da quando Chiara Nasti ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Mattia Zeccagni. Come sappiamo i due stanno insieme soltanto da una manciata di mesi, tuttavia sembrerebbe che tra l’influencer e il centrocampista della Lazio tutto proceda L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il gesto diSono passati soltanto pochi giorni da quandoha annunciato di essere incinta del suo primo, concepito dall’amore con. Come sappiamo i due stanno insieme soltanto da una manciata di mesi, tuttavia sembrerebbe che tra l’influencer e il centrocampista della Lazio tutto proceda L'articolo proviene da Novella 2000.

