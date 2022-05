Calendario Formula 1: Gp di Russia non sarà sostituito (Di giovedì 19 maggio 2022) Lewis Hamilton nel circuito di Sochi Roma, 19 maggio 2022 - Il Gran Premio di Russia di Formula 1 non verrà sostituito, ma solamente depennato dal Calendario. Liberty Media e la FIA hanno confermato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Lewis Hamilton nel circuito di Sochi Roma, 19 maggio 2022 - Il Gran Premio didi1 non verrà, ma solamente depennato dal. Liberty Media e la FIA hanno confermato ...

