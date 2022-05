Calciomercato Torino, annuncio a sorpresa di Juric: “Tre big andranno via!” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla viglia dell’ultima giornata di campionato, il Torino giocherà l’anticipo contro la Roma in casa, soffermandosi sul tema dei giocatori in partenza. Sulle sue aspettative contro la Roma: “Voglio vedere le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche sì, ma non devono condizionarci“. Juric Torino conferenza Parlando di Brekalo: “Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Abbiamo tanti ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivanha parlato in conferenza stampa alla viglia dell’ultima giornata di campionato, ilgiocherà l’anticipo contro la Roma in casa, soffermandosi sul tema dei giocatori in partenza. Sulle sue aspettative contro la Roma: “Voglio vedere le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche sì, ma non devono condizionarci“.conferenza Parlando di Brekalo: “Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Abbiamo tanti ...

