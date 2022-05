Bologna, cosa filtra sul futuro di Mihajlovic (Di giovedì 19 maggio 2022) Prima l'ultima giornata di campionato, poi il futuro. I dirigenti del Bologna la settimana prossima incontreranno Sinisa Mihajlovic per... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Prima l'ultima giornata di campionato, poi il. I dirigenti della settimana prossima incontreranno Sinisaper...

Advertising

NesrineGamal : #tper #bologna. Linea 37 SEMPRE SEMPRE senza il condizionatore e sono 35 gradi e pure siamo tenuti a tenere la masc… - LILT_Bologna : Nutrizione è prevenzione Scegliere cosa, quando e quanto mangiare è alla portata di tutti noi. - BLQairport : Cosa sta succedendo a Bologna? ?? In corso la prima Future Mobility survey italiana. Scopri di più su… - forzanabuli : @ferraronnapoli @Guido17595958 e non è finita, la cosa più clamorosa è che 3 giorni piu tardi in Coppa Italia c'è d… - peggiodiniente : io sono contentissima dell'uno maggio e apprezzo ogni singola cosa di quello che mi può accadere, non pretendo mai… -