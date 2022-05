Vaiolo delle scimmie: cos'è e quali sono i sintomi. Nuovi casi in Spagna e Portogallo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo il quotidiano El Pais , analogamente a quanto è accaduto nel Regno Unito, anche in Spagna tutti i casi sospetti sono uomini. Le raccomandazioni dell'Oms. L'Oms "non raccomanda alcuna ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo il quotidiano El Pais , analogamente a quanto è accaduto nel Regno Unito, anche intutti isospettiuomini. Le raccomandazioni dell'Oms. L'Oms "non raccomanda alcuna ...

fanpage : Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie sono stati identificati nel Regno Unito Il dettaglio più preoccupante di quest… - fattoquotidiano : Il vaiolo delle scimmie arriva in Portogallo e Spagna: almeno una trentina di casi sospetti - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, in Uk confermati altri 4 casi dell'infezione ma non è pandemia - stenoxxx : @ErranteItaliano Vaiolo delle scimmie ?? - SHohenzollern : Dov’è il mio vaccino per il vaiolo delle scimmie? Sperando che non sia quello che fa venire quella brutta cicatrice. -