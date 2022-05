Ultime Notizie – Dl Covid, via libera Senato a fiducia con 201 sì (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con 201 voti a favore, 38 contrari e nessun astenuto, l’Aula del Senato ha dato il via libera al voto di fiducia sul dl Covid, già passato alla Camera. L’ok riguarda il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 24 sul superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 (A.S. 2604), sul quale, questa mattina, era stata posta la questione di fiducia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con 201 voti a favore, 38 contrari e nessun astenuto, l’Aula delha dato il viaal voto disul dl, già passato alla Camera. L’ok riguarda il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 24 sul superamento delle misure di contrasto alla diffusione del-19 (A.S. 2604), sul quale, questa mattina, era stata posta la questione di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

