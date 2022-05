Ucraina: S.Craxi, 'mio padre ha sempre mandato aiuti e armi a popoli in difficoltà' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Io sono figlia di un uomo che ha sempre mandato aiuti e armi a popoli in difficoltà". Così Stefania Craxi a Porta a Porta. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag.(Adnkronos) - "Io sono figlia di un uomo che hain". Così Stefaniaa Porta a Porta.

