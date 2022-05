Sorpresa nel decreto, la norma "in codice" aumenta lo stipendio di Figliuolo di 60mila euro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aumento di stipendio per il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario per l'emergenza Covid e ora al Comando operativo di vertice interforze. Il ritocco da 60mila euro arriva in una norma del decreto Aiuti e permetterà all'alpino di avvicinarsi al tetto di 240 mila annui lordi previsto per i dirigenti pubblici ma anche per i generali. Il decreto Aiuti è stato approvato il 5 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e contiene una norma che "capiscono solo gli addetti ai lavori", scrive il Fatto quotidiano che ha dato la notizia. Si tratta dell'articolo 51 della bozza del testo che modifica il codice dell'ordinamento militare ed equipara il comando Covi (il suddetto Comando operativo di vertice ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aumento diper il generale Francesco Paolo, già commissario per l'emergenza Covid e ora al Comando operativo di vertice interforze. Il ritocco daarriva in unadelAiuti e permetterà all'alpino di avvicinarsi al tetto di 240 mila annui lordi previsto per i dirigenti pubblici ma anche per i generali. IlAiuti è stato approvato il 5 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e contiene unache "capiscono solo gli addetti ai lavori", scrive il Fatto quotidiano che ha dato la notizia. Si tratta dell'articolo 51 della bozza del testo che modifica ildell'ordinamento militare ed equipara il comando Covi (il suddetto Comando operativo di vertice ...

Advertising

GiovaQuez : Mi avevano imbeccato bene dalla Rai allora! Non solo a sorpresa c'è Orsini titolare, ma lo schierano nel tandem d'a… - _CuiProdest : RT @tempoweb: Sorpresa nel decreto, la norma 'in codice' aumenta lo stipendio di #Figliuolo di 60mila euro #covi #governo #vaccino #covid… - LucianoRomeo9 : Sorpresa nel decreto, la norma 'in codice' aumenta lo stipendio di #Figliuolo di 60mila €uro. - tempoweb : Sorpresa nel decreto, la norma 'in codice' aumenta lo stipendio di #Figliuolo di 60mila euro #covi #governo… - NepturanusE : RT @Pensodunqueleg1: Ultimo libro trovato nel pacco a sorpresa di @NepturanusE e @EdizioniSaga di #luccacittadicarta 'Miralda' di Cristina… -