Shevchenko incontra Zelensky a Kiev | il video dell’abbraccio L’ex calciatore è stato nominato ambasciatore di United24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Andriyè volato da Londra aperre Volodymyr, che lo haprimodi, l’iniziativa che il presidente dell’Ucraina ha lanciato per raccogliere donazioni a sostegno del Paese in guerra. “L’Andriy si è guadagnato molta fiducia nell’arena internazionale con il suo lavoro e i suoi risultati sportivi. E ora ha una nuova importante missione: raccontare al mondo gli eventi in Ucraina e far aumentare l’assistenza internazionale al nostro Paese. Sono sicuro che ci riuscirà”, scrive su Telegram il presidente, condividendo le immagini dell’incontro concampione rossonero. “Rappresento l’Ucraina nell’arena calcistica internazionale da molti anni. ...

Andriy, ex attaccante del Milan e Pallone d'Oro, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Lo ha annunciato con un post su Instagram. "Rappresento l'Ucraina nell'arena calcistica internazionale da molti anni. La Russia ha distrutto più di 7.000 edifici, migliaia di chilometri di strade e sta uccidendo gli ucraini ogni giorno"