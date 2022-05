Roma, un regista per Mourinho: pressing su Maxime Lopez. E spunta l'indizio social (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Maxime Lopez ha una qualità superiore”. Mourinho lo disse in tempi non sospetti, prima della gara di ritorno col Sassuolo.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) “ha una qualità superiore”.lo disse in tempi non sospetti, prima della gara di ritorno col Sassuolo....

