Roma, spesa "gratis" al supermercato, poi l'aggressione e le minacce ai Poliziotti: due agenti feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri sera, intorno alle 19:30, a Roma un uomo è stato arrestato dalla Polizia. L'uomo, dopo essere entrato in un supermercato e aver prelevato della merce, ha tentato di uscire senza pagare. Sul posto, allertata dai dipendenti, è intervenuta la Polizia. agenti di Polizia feriti in Via Nazionale Il malvivente è stato quindi fermato dagli agenti a seguito del tentato furto all'interno del negozio. A quel punto però, anziché arrendersi agli agenti intervenuti, ha pensato bene di aggredirli. Due i Poliziotti rimasti feriti nella circostanza anche se fortunatamente in modo non grave. Arrestato giovane straniero L'uomo, classe 1993 originario del Gambia, è stato quindi arrestato per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E' atteso in mattinata ...

