Risse in discoteca, chiuso il Piper di Roma: cinque episodi di violenza in un anno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aggressione autobus, nuovo episodio di violenza a Roma: denunciato un 36enne Roma, 18 maggio 2022 " Troppe Risse e violenze in discoteca, il questore dispone la chiusura del Piper di Roma. Il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aggressione autobus, nuovoo di: denunciato un 36enne, 18 maggio 2022 " Troppee violenze in, il questore dispone la chiusura deldi. Il ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La discoteca romana Piper resterà chiusa per 4 giorni per un provvedimento di sospensione dell'attività notificato dai Ca… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Risse e violenze, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper di #Roma - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: La discoteca romana Piper resterà chiusa per 4 giorni per un provvedimento di sospensione dell'attività notificato dai Ca… - Agenzia_Ansa : La discoteca romana Piper resterà chiusa per 4 giorni per un provvedimento di sospensione dell'attività notificato… - SkyTG24 : Risse e violenze, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper di #Roma -