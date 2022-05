Messina, “infiltrazioni mafiose in due comuni”: 7 ordinanze, tra gli arrestati anche sindaco e sua vice (Di mercoledì 18 maggio 2022) I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, accusate di associazione mafiosa e reati contro la pubblica amministrazione: tra gli arrestati il sindaco e la vice sindaca di Moio Alcantara (Messina). Indagato anche l’ex assessore ai lavori pubblici di Malvagna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Messina, su richiesta della direzione distrettuale antimafia: le indagini riguardano l’infiltrazione mafiosa e il condizionamento di Cosa Nostra nelle amministrazioni comunali dei due paesi, entrambi nell’area ionica del messinese, ma – spiega la Procura – “hanno consentito di far luce sull’operatività criminale di una cellula decisionale e operativa mafiosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) I finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, accusate di associazione mafiosa e reati contro la pubblica amministrazione: tra gliile lasindaca di Moio Alcantara (). Indagatol’ex assessore ai lavori pubblici di Malvagna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di, su richiesta della direzione distrettuale antimafia: le indagini riguardano l’infiltrazione mafiosa e il condizionamento di Cosa Nostra nelle amministrazioni comunali dei due paesi, entrambi nell’area ionica del messinese, ma – spiega la Procura – “hanno consentito di far luce sull’operatività criminale di una cellula decisionale e operativa mafiosa ...

