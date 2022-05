(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha guardato così tante volte le stelle dell'universo che sembra custodirne il segreto. Come se fosse riuscita a catturarne un po' di lucentezza. Del resto i suoi occhi non fanno altro ...

ha guardato così tante volte le stelle dell'universo che sembra custodirne il segreto. Come se fosse riuscita a catturarne un po' di lucentezza. Del resto i suoi occhi non fanno altro ...Metoeorite, via alla battuta di caccia Parteciperanno alla battuta una trentina di volontari: il gruppo astrofili di Montelupo fiorentino, guidato da, la maggiore scopritrice di ... Maura Tombelli, da bancaria a cacciatrice di asteroridi: “Ora anche i ciechi adesso possono ‘vedere’... Tombelli, 70 anni a novembre, è prima al mondo per numero di scoperte: "Salviamo la terra da possibili impatti" ..."Grazie a un pannello speciale – racconta Maura Tombelli – anche i ciechi possono ’vedere’ le stelle. Una mia amica è rimasta entusiasta, mi ha abbracciato e mi ha detto: finalmente ho visto la stella ...