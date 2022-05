Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite: cosa hanno detto su di lei (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilary Blasi, alla conduzione dell’Isola dei famosi, sta facendo divertire davvero tutti: il pubblico si esalta per le sue performance (e le sue gaffe), compresa la caduta dalla sedia avvenuta durante l’ultima puntata del reality show. Un evento tanto inaspettato quanto divertente che ha fatto intervenire anche altre due donne della tv… cosa avranno detto sulla moglie di Francesco Totti? LEGGI ANCHE :– Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così All’Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia mentre parla con Estefania Bernal: l’evento divertente causa la reazione inaspettata ... Leggi su funweek (Di mercoledì 18 maggio 2022), alla conduzione dell’dei, sta facendo divertire davvero tutti: il pubblico si esalta per le sue performance (e le sue gaffe), compresa la cadutaavvenuta durante l’ultima puntata del reality show. Un evento tanto inaspettato quanto divertente che ha fatto intervenire anche altre due donne della tv…avrannosulla moglie di Francesco Totti? LEGGI ANCHE :– Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così All’deimentre parla con Estefania Bernal: l’evento divertente causa la reazione inaspettata ...

