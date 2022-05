In Italia ogni anno circa 4.000 ricoveri per ustioni. Il 25% in età pediatrica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo i dati riportati dalla Società Italiana di pediatria (Sip) in Italia ogni anno vi sono circa 4000 pazienti ricoverati a causa delle ustioni. Ma cosa sono le ustioni? Si tratta di una patologia che lascia segni indelebili, ed è considerata uno dei traumi peggiori che un individuo possa subire. Come riportato dall’On. Lucia Annibali, Commissione II ‘Giustizia’, Camera dei Deputati: L’ustione è una patologia rara che lascia segni indelebili nel corpo e nella mente, il processo di guarigione è lungo e complesso e necessita di elevatissima competenza e grande esperienza. Viene considerata una malattia rara, poiché la prevalenza non supera la soglia prestabilita. Come riportato nella pubblicazione La Malattia da Ustione, in UE la soglia è fissata allo 0,05% della ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo i dati riportati dalla Societàna di pediatria (Sip) invi sono4000 pazienti ricoverati a causa delle. Ma cosa sono le? Si tratta di una patologia che lascia segni indelebili, ed è considerata uno dei traumi peggiori che un individuo possa subire. Come riportato dall’On. Lucia Annibali, Commissione II ‘Giustizia’, Camera dei Deputati: L’ustione è una patologia rara che lascia segni indelebili nel corpo e nella mente, il processo di guarigione è lungo e complesso e necessita di elevatissima competenza e grande esperienza. Viene considerata una malattia rara, poiché la prevalenza non supera la soglia prestabilita. Come riportato nella pubblicazione La Malattia da Ustione, in UE la soglia è fissata allo 0,05% della ...

