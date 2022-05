Il sostituto di Chiellini odia i…gatti: “Ma chi hanno preso?!” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgio Chiellini è ormai prossimo a lasciare la Juve, per questo motivo si pensano a sostituti anche con alcune idee molto strane. Giorgio Chiellini ha annunciato l’addio alla Juventus, con la partita contro la Lazio che è stata a dir poco commovente, tanto è vero che dopo soli 18 minuti ha dovuto lasciare il campo per ricevere quella standing ovation assolutamente meritata per una delle carriere più straordinarie che mai si siano viste di un giocatore con la maglia bianconera, vincendo bene 9 scudetti e diventando un simbolo assoluto di juventinità per tutta la vita. Giorgio Chiellini foto (Ansa Foto)Quand’è la prossima stagione alla Juventus inizierà il campionato senza più una roccia come Giorgio Chiellini in difesa, sarà sicuramente un momento molto triste è molto complicato da accettare, tanto è vero che la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Giorgioè ormai prossimo a lasciare la Juve, per questo motivo si pensano a sostituti anche con alcune idee molto strane. Giorgioha annunciato l’addio alla Juventus, con la partita contro la Lazio che è stata a dir poco commovente, tanto è vero che dopo soli 18 minuti ha dovuto lasciare il campo per ricevere quella standing ovation assolutamente meritata per una delle carriere più straordinarie che mai si siano viste di un giocatore con la maglia bianconera, vincendo bene 9 scudetti e diventando un simbolo assoluto di juventinità per tutta la vita. Giorgiofoto (Ansa Foto)Quand’è la prossima stagione alla Juventus inizierà il campionato senza più una roccia come Giorgioin difesa, sarà sicuramente un momento molto triste è molto complicato da accettare, tanto è vero che la ...

