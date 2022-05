Gemellaggio Bergamo-Bucha | incontro virtuale tra i sindaci Gori e Fedoruk

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022)nel pomeriggio di martedì 17 maggio tra il sindaco diGiorgioe il primo cittadino diAnatoly: sul tavolo la proposta diche il capoluogo orobico ha avanzato nelle scorse settimane. Nei prossimi giorni il Consiglio divoterà la proposta di, consegnata attraverso l’operato di Cesvi, la Ong bergamasca che da qualche settimana è al lavoro per portare aiuti a una delle città simbolo dell’invasione russa in Ucraina. “Sono molto grato di aver ricevuto questa proposta dalla città di. Avremmo voluto essere noti per quel che di buono facciamo nella nostra città, non certo per il disastro che ci ha colpito attraverso la ...