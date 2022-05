Festa Insigne | tanti ex azzurri presenti alla cena d’addio del capitano

(Di mercoledì 18 maggio 2022), tra i 200 invitatidelanche diversi ex compagni in azzurro Questa sera si è tenuta in un resort sul Vesuvio ladi Lorenzo. Ilazzurro ha voluto salutare Napoli, nonostante manchi ancora una partitafine, conex compagni e circa 200 invitati. Calciatori e non, eranoi fratelli Cannavaro, i canClementino, Rocco Hunt, Gigi D’Alessio e tutti i compagni di squadra attuali, oltre a Spalletti e De Laurentiis. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Mestanaccount1 : RT @NoContextNapoli: ???? THREAD: ?? Festa d’addio di Lorenzo Insigne. - _ADR14N : RT @NoContextNapoli: ???? THREAD: ?? Festa d’addio di Lorenzo Insigne. - NoContextNapoli : ???? THREAD: ?? Festa d’addio di Lorenzo Insigne. - lucacerchione : Ah, e concludo: conosciamo quasi tutti i partecipanti alla festa di #Insigne, ma personalmente, il rumore più clamo… - lucacerchione : #Zielinski, #Lobotka, #Anguissa e #Osimhen sono andati via intorno alle 23. Per loro la festa di #Insigne è termina… -

Una verad'addio in grande stile. vai alla gallery- L'ultimo saluto a 200 amici e parenti napoletani, prima di lasciare Napoli e iniziare la nuova avventura in Canada, a Toronto. Questa sera al Resort Belvì di Somma Vesuviana si sta ...Il quotidiano Il Mattino, in taglio alto, ha parlato anche della grande festa tenuta dal capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.Continuano i festeggiamenti per l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli. E' in corso una festa di addio al Resort Belvì di Somma Vesuviana, dove il capitano azzurro sta salutando compagni di squadra, ami ...