Elezione Craxi | Conte | “M5S | Pd e LeU mantengono i patti | altri no Spetta a Draghi la responsabilità di tenere in piedi la maggioranza”

"Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza che spazia da Fratelli d'Italia fino a Italia Viva". È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine del Consiglio nazionale del M5S commentando l'Elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri de Senato (leggi l'articolo). Elezione Craxi, Conte: "Evidentemente le nostre posizioni non piacciono a tutti, ne prendiamo atto" "Si è formata violando patti e regole – ha aggiunto il presidente del M5S -, perché sapete che avevamo avviato un percorso condiviso. Il M5S, con grande senso di responsabilità, di lealtà verso le istituzioni e i cittadini si era predisposto per il cambio della presidenza della commissione Esteri e per lavorare ...

