Cuzzupi Ugl Scuola all’attacco | “Ministero dell’Istruzione inefficiente e irresponsabile Solo chi è in malafede non vede quel che sta avvenendo”

Advertising

Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Cuzzupi (Ugl Scuola) all’attacco: “Ministero dell’Istruzione inefficiente e irresponsabile. Solo chi è in malafede non… - orizzontescuola : Cuzzupi (Ugl Scuola) all’attacco: “Ministero dell’Istruzione inefficiente e irresponsabile. Solo chi è in malafede… - Agenpress : Cuzzupi (Ugl): occorre rivedere l’assetto di un ministero fallimentare, i lavoratori della scuola meritano rispetto… - AgenziaASI : Cuzzupi (UGL) : Scuola, occorre rivedere l’assetto di un ministero fallimentare, i lavoratori della scuola meritano… - orizzontescuola : Cuzzupi (UGL): occorre rivedere l’assetto di un ministero fallimentare, i lavoratori della scuola meritano rispetto! -

Orizzonte Scuola

Questa la dichiarazione del Segretario NazioneScuola , Ornella, nel prendere atto della gravissima condizione in cui versa l'istituzione. "L'Scuola , ha provato in maniera costante ...La Terra raggiungerà la temperatura di 1,5 gradi entro il 2026): occorre rivedere l'assetto di un ministero fallimentare, i lavoratori della scuola meritano rispetto! Carica altri ... Cuzzupi (UGL): occorre rivedere l’assetto di un ministero fallimentare, i lavoratori della scuola meritano rispetto! “Assistiamo sconcertati e profondamente stupiti da tanta ipocrisia, al gioco del rimpallo di responsabilità da parte di chi, nei ruoli primari del Dicastero dell'Istruzione, dovrebbe invece dare rispo ...L'UGL Scuola, ha provato in maniera costante ad interloquire con i vertici del Dicastero impattando in un colpevole silenzio che nulla produce ...