Covid Italia, Locatelli: "Rivendico scelta di aver chiuso Paese nel 2020" (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid Italia, "permettetemi di rivendicare con orgoglio la scelta di aver chiuso il Paese nel marzo 2020". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, oggi al 77esimo Congresso nazionale della Società Italiana di pediatria (Sip), in corso a Sorrento. "Molti più morti" ci sarebbero stati "e molte più famiglie avrebbero pianto, se non fosse stata presa", ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

