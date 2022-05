Calciomercato Juventus, sfuma Dembélé: la rabbia dei tifosi, ecco dove andrà (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Juventus, in sede di mercato, deve rinforzare la rosa in diversi reparti; per quanto riguarda la fase offensiva sembra sfumato Dembélé. Una stagione al cui termine mancano novanta minuti e da dimenticare il prima possibile; le aspettative della Juventus erano piuttosto alte ma il campo ha raccontato di una squadra che non è riuscita ad alzare neanche un trofeo (due le finali perse con l’Inter). Alle vicende di campo bisogna aggiungere gli addii di Chiellini, possibile futuro in MLS, e Dybala che ancora non ha scelto la sua prossima destinazione. Al termine della partita con la Fiorentina bisognerà ripartire per riportare il club a dominare il calcio italiano. LaPressePer raggiungere questo obiettivo servirà operare in maniera importante sul mercato; la rosa di Allegri va rinforzata in, praticamente, tutti i reparti ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) La, in sede di mercato, deve rinforzare la rosa in diversi reparti; per quanto riguarda la fase offensiva sembrato. Una stagione al cui termine mancano novanta minuti e da dimenticare il prima possibile; le aspettative dellaerano piuttosto alte ma il campo ha raccontato di una squadra che non è riuscita ad alzare neanche un trofeo (due le finali perse con l’Inter). Alle vicende di campo bisogna aggiungere gli addii di Chiellini, possibile futuro in MLS, e Dybala che ancora non ha scelto la sua prossima destinazione. Al termine della partita con la Fiorentina bisognerà ripartire per riportare il club a dominare il calcio italiano. LaPressePer raggiungere questo obiettivo servirà operare in maniera importante sul mercato; la rosa di Allegri va rinforzata in, praticamente, tutti i reparti ...

