Calciomercato Juventus | Acerbi ad un passo | lo scambio con la Lazio

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Da #Pogba a #DiMaria fino a #Perisic e alla situazione rinnovi: le ultime sulla ?@juventusfc? - DiMarzio : #Calciomercato, ?@juventusfc?: parti vicine all’accordo per prolungare il contratto di #DeLigt fino al 2026 - Gazzetta_it : Juve-Perisic, a un passo il sì: i dettagli. E avanti tutta per Pogba e Di Maria #calciomercato #juve - salvooo75 : RT @sportface2016: Conferme sulla notizia lanciata da 'Tuttomercatoweb: #Acerbi alla #Juventus, #Rugani alla #Lazio. Lo scambio è ad un pas… - sportface2016 : Conferme sulla notizia lanciata da 'Tuttomercatoweb: #Acerbi alla #Juventus, #Rugani alla #Lazio. Lo scambio è ad u… -

... come sempre in diretta sul canale Twitch di.it, per lo speciale Mercato: tutte le ultime sul mercato delle italiane, con laa caccia di Perisic e Di Maria e i nerazzurri forti ...1 Laha iniziato a pianificare le strategie di mercato, con l'obiettivo di rinforzarsi per tornare a vincere. Dall'incontro con l'entourage di Pogba al primo - e finora unico - nome già segnato ...Oggi allo Juventus Training Center, com'è consuetudine, chi è sceso in campo contro la squadra di Maurizio Sarri ha fatto lavoro di scarico, il resto del gruppo si è allenato con il pallone, eseguendo ...Juventus, scambio con la Lazio ... Rugani invece ritrova il suo maestro, l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio e che gli ha consentito di approdare, ormai sette anni fa, in una piazza come ...