Bike Sharing, a Napoli si parte a luglio: servizio fruibile attraverso l’App Amicar (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sensibilizzare i giovani sul contrasto agli effetti del cambiamento climatico e promuovere, allo stesso tempo, nuove forme di mobilità sostenibile. Questi i fini dell’accordo, “A Ruota Libera”, siglato da Amicar Sharing, servizio promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco, il Corso di Studi in Sviluppo Sostenibile e Reti territoriali (SRT) del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DiARC) e NHP, azienda specializzata nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tecnologie e modelli per l’efficientamento energetico. Il progetto è patrocinato dal FAI Campania. Fino a giugno l’accordo permetterà agli studenti di girare la città utilizzando in maniera completamente gratuita le bici a pedalata assistita della flotta Amicar di Napoli. “A Ruota ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sensibilizzare i giovani sul contrasto agli effetti del cambiamento climatico e promuovere, allo stesso tempo, nuove forme di mobilità sostenibile. Questi i fini dell’accordo, “A Ruota Libera”, siglato dapromosso dal gruppo di imprese sociali Gesco, il Corso di Studi in Sviluppo Sostenibile e Reti territoriali (SRT) del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di(DiARC) e NHP, azienda specializzata nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tecnologie e modelli per l’efficientamento energetico. Il progetto è patrocinato dal FAI Campania. Fino a giugno l’accordo permetterà agli studenti di girare la città utilizzando in maniera completamente gratuita le bici a pedalata assistita della flottadi. “A Ruota ...

