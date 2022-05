WWE: Asuka batte Becky Lynch e andrà ad Hell in a Cell per il titolo (Di martedì 17 maggio 2022) A seguito della sorprendente notizia che ha visto Sasha Banks e Naomi rifiutarsi di partecipare ieri notte a RAW, è stato sancito un 1 vs 1 match nel main event tra Asuka e Becky Lynch, con in palio lo status di #1 contender per il titolo femminile. La contesa è stata vinta dalla wrestler giapponese, che affronterà quindi Bianca Belair ad Hell in a Cell con in palio il WWE RAW Women’s Championship. Asuka batte Becky Lynch: Cosa è accaduto prima e dopo il match Inizialmente la WWE aveva annunciato un Six-Pack Challenge per il main event della serata, in cui sarebbe state coinvolte Asuka, Becky Lynch, Sasha Banks, Naomi, Doudrop e Nikki ASH. Dopo che le ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 17 maggio 2022) A seguito della sorprendente notizia che ha visto Sasha Banks e Naomi rifiutarsi di partecipare ieri notte a RAW, è stato sancito un 1 vs 1 match nel main event tra, con in palio lo status di #1 contender per ilfemminile. La contesa è stata vinta dalla wrestler giapponese, che affronterà quindi Bianca Belair adin acon in palio il WWE RAW Women’s Championship.: Cosa è accaduto prima e dopo il match Inizialmente la WWE aveva annunciato un Six-Pack Challenge per il main event della serata, in cui sarebbe state coinvolte, Sasha Banks, Naomi, Doudrop e Nikki ASH. Dopo che le ...

