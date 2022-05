Ultime Notizie – Perisic, Pogba, Di Maria: chi alla Juve? Mercato e news (Di martedì 17 maggio 2022) Giorgio Chiellini e Paulo Dybala salutano. La Juve pensa al futuro e al Mercato: Paul Pogba, Angel Di Maria, Ivan Perisic sono i nomi che compaiono tra rumors e news a tinte bianconere. La società guidata dal presidente Andrea Agnelli, fischiato dall’Allianz Stadium, lavora per creare un ‘instant team’ da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri per tornare a vincere dopo un anno di totale digiuno. alla Juve vengono accostati nomi di big d’esperienza e di valore. Paul Pogba, 29 anni, è in procinto di lasciare il Manchester United a parametro zero. Il ritorno a Torino è più di una possibilità, grazie al decreto crescita che consentirebbe alla società bianconera di alleggerire il carico legato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Giorgio Chiellini e Paulo Dybala salutano. Lapensa al futuro e al: Paul, Angel Di, Ivansono i nomi che compaiono tra rumors ea tinte bianconere. La società guidata dal presidente Andrea Agnelli, fischiato dall’Allianz Stadium, lavora per creare un ‘instant team’ da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri per tornare a vincere dopo un anno di totale digiuno.vengono accostati nomi di big d’esperienza e di valore. Paul, 29 anni, è in procinto di lasciare il Manchester United a parametro zero. Il ritorno a Torino è più di una possibilità, grazie al decreto crescita che consentirebbesocietà bianconera di alleggerire il carico legato ...

Advertising

fanpage : Iniziata l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal - agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ore 13.45 ?? Classico dailyupdate con le ultime notizie sull’#Inter di campo e mercato. #Perisic-Juve? Il futuro di #D… - Carlino_Reggio : Saman Abbas ultime notizie, al via in tribunale l'udienza per gli imputati -