(Di martedì 17 maggio 2022) Gli Europei 2022 disono sempre più indi. Dal 19 al 22 maggio infatti, in quel di Manchester, si assegneranno i titoli continentali in tutte le categorie di peso presenti nel programma. L’Italia dal canto suo, dopo i confortanti risultati di fine 2021 e inizio 2022, proverà a prendersi un buon numero di medaglie nella manifestazione. A tal proposito, andiamo a conoscere meglio gli azzurri che saranno impegnati sui tatami inglesi fra pochi giorni., Europei 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo, iaiX Andrea Conti -54 kg / 19 maggio: il ragazzo di Arezzo, classe 2002, proverà a stupire nella categoria di peso più leggera al maschile. Se riuscirà a trovare la ...

Taekwondo, i convocati dell'Italia ai raggi X: Vito Dell'Aquila, Simone Alessio e Roberto Botta le certezze. Maristella Smiraglia in rampa di lancio Gli Europei 2022 di taekwondo sono sempre più in rampa di lancio. Dal 19 al 22 maggio infatti, in quel di Manchester, si assegneranno i titoli continentali in tutte le categorie di peso presenti nel p ...