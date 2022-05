**Senato: Casini, 'maggioranza trovi presidente condiviso per Esteri, io indisponibile'** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Se la maggioranza parlamentare esiste ancora, deve trovare una soluzione condivisa per la nomina del presidente della commissione Esteri del Senato. In presenza di una crisi internazionale come questa, è pura irresponsabilità dividersi su questa nomina come se ciò che capita nel mondo non ci riguardasse. Invito i responsabili dei partiti politici ad agire di conseguenza, non senza ricordare che tra le possibili ipotesi di designazione non può figurare la mia perché non sono disponibile". Lo afferma Pier Ferdinando Casini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Se laparlamentare esiste ancora, deve trovare una soluzione condivisa per la nomina deldella commissionedel Senato. In presenza di una crisi internazionale come questa, è pura irresponsabilità dividersi su questa nomina come se ciò che capita nel mondo non ci riguardasse. Invito i responsabili dei partiti politici ad agire di conseguenza, non senza ricordare che tra le possibili ipotesi di designazione non può figurare la mia perché non sono disponibile". Lo afferma Pier Ferdinando

Il M5s rischia di perdere la presidenza della commissione Esteri Il Movimento 5 stelle rischia di perdere la presidenza della commissione Esteri del Senato. L'... Fabio Di Micco del gruppo misto e Pier Ferdinando Casini. Così come non è detto che tutti e 22 i membri ... Conte rivendica la guida della commissione Esteri del Senato ... il Movimento potrebbe candidare Ettore Licheri, già capogruppo al Senato e fino al luglio del 2020 ... Cal Emanuele Dessi'; Per le Autonomie Pierferdinando Casini. Tre, infine, i senatori del gruppo ... Senato, Casini: trovare soluzione condivisa su commissione Esteri Roma, 17 mag. (askanews) - "Se la maggioranza parlamentare esiste ancora, deve trovare una soluzione condivisa per la nomina del presidente della Commissione Esteri del Senato. In presenza di una ... Conte rivendica la guida della commissione Esteri del Senato Le sue parole hanno suscitato la reazione dei renziani affidata al capogruppo Davide Faraone: "In una maggioranza si dialoga e non si rivendica: questo il principio che abbiamo chiesto di applicare"