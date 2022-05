Per anni picchiata dal figlio, voleva i soldi per la droga (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Stava picchiando la madre che non voleva dargli altri soldi per la droga, quando sono giunti i carabinieri che lo hanno arrestato. E’ accaduto a Marcianise (Caserta): in manette è finito un 43enne del posto che da almeno sette anni, così come denunciato dalla madre, la sottoponeva a continui maltrattamenti e ricatti sempre perché voleva i soldi per comprarsi la droga. Questa volta la madre non ha ceduto alle richieste e ha chiamato il 112; intanto il figlio, di fronte al “no” della donna, ha iniziato a picchiarla, a colpirle con forza la mano dove teneva i soldi; fin quando non sono arrivati i militari della locale stazione che lo hanno bloccato e ammanettato. La vittima, finalmente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Stava picchiando la madre che nondargli altriper la, quando sono giunti i carabinieri che lo hanno arrestato. E’ accaduto a Marcianise (Caserta): in manette è finito un 43enne del posto che da almeno sette, così come denunciato dalla madre, la sottoponeva a continui maltrattamenti e ricatti sempre perchéper comprarsi la. Questa volta la madre non ha ceduto alle richieste e ha chiamato il 112; intanto il, di fronte al “no” della donna, ha iniziato a picchiarla, a colpirle con forza la mano dove teneva i; fin quando non sono arrivati i militari della locale stazione che lo hanno bloccato e ammanettato. La vittima, finalmente ...

