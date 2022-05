Mancini su Chiellini: 'Dispiace il suo addio alla Juve, poteva ancora giocare ad alti livelli' (Di martedì 17 maggio 2022) Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato l'addio di Chiellini alla Juventus: "E' un grande Dispiacere, è stato... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Il ct dell'Italia Robertoha commentato l'dintus: "E' un grandere, è stato...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Mancini: 'L'addio di Chiellini è un dispiacere, ma la sua decisione va rispettata' - cmdotcom : #Mancini su #Chiellini: 'Dispiace il suo addio alla #Juve, poteva ancora giocare ad alti livelli'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Dispiace per Chiellini, ma la sua decisione va rispettata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Dispiace per Chiellini, ma la sua decisione va rispettata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Dispiace per Chiellini, ma la sua decisione va rispettata' -