Luigi Strangis | voglia di essere libero | Non mi pongo traguardi ma nemmeno limiti | mi guida la musica

Advertising

fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - RadioAirplay_it : In tutte le #radio #TIENIMISTANOTTE singolo di #luigistrangis vincitore di #amici22 #NewSingle #OnAirNow ??… - MarioManca : Luigi Strangis dopo la vittoria ad #Amici21: «Sanremo? Al momento giusto» - aledibii3 : RT @eccallaa__: IL TASTE DI LUIGI STRANGIS CAZZO - VicolodelleNews : #amici21 I gesti d'amore per #LuigiStrangis e #AlexWyse dalle due ragazze innamorate di loro - Il Vicolo delle News… -

Tgcom24 ha incontro il vincitore di 'Amici 21' che si gode il momento ma guarda già al futuro. E con i soldi del premio regala una vacanza ai ...A trionfare, alla fine, è stato il giovanissimo, che ha superato al televoto Michele. Oltre alla grande festa in studio organizzata per lui e per tutti i finalisti,ha ...Oltre alla notorietà, alla soddisfazione e alla gloria, la vittoria ad Amici prevede un premio corposo in denaro, 150mila euro “Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso. Luigi Strangis si ...Cantare a Sanremo sarebbe un onore: l’ho sempre seguito e negli ultimi due anni ho visto un grande cambiamento grazie alle scelte di Amadeus. Per poterci andare però dovrei avere un pezzo adatto, che ...