"La magistratura è la vera casta. Ecco perché voto i referendum" (Di martedì 17 maggio 2022) Guido Crosetto sostiene tutti i quesiti referendari sulla giustizia ma è convinto che il quorum non sarà raggiunto Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Guido Crosetto sostiene tutti i quesiti referendari sulla giustizia ma è convinto che il quorum non sarà raggiunto

Advertising

katakhon : RT @RizzoGiov: @fdragoni @robersperanza Lo si manderebbe a Processo e poi in Galera. Se ci fosse un Parlamento serio e una Magistratura vera - RizzoGiov : @fdragoni @robersperanza Lo si manderebbe a Processo e poi in Galera. Se ci fosse un Parlamento serio e una Magistratura vera - Brownfox_51 : Proprio perchè l'ultima riga è vera che ci troviamo in questa miseranda condizione. Popolo stuprato nella sua digni… - carlo1493 : @carovana12 @EnricoLetta Il passo finale dovrebbe essere una posizione diversa sui temi della giustizia a cominciar… - Perla19733917 : @tiber_h Già! È una vera vergogna. La magistratura deve essere super partes e invece la maggior parte son piddini???????????????????? -