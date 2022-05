Advertising

La Gazzetta dello Sport

Nemmeno a Franck, l'uomo della promessa tradita. C'è stata gloria anche per lui. Kessie "redento": saluta il Meazza tra gli applausi. Ma sostituirlo non sarà facile Niente fischi all'annuncio del suo nome nelle formazioni di Milan-Atalanta, come invece era accaduto più volte durante la stagione. Pioli ha avuto fiducia nel "Presidente" ed è stato ripagato ...