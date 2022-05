I gas di scarico dei propulsori dei razzi aumentano la temperatura atmosferica (Di martedì 17 maggio 2022) AGI – Il potenziale impatto del lancio di un razzo sull'inquinamento atmosferico è stato valutato studiando il trasferimento di calore e massa e la rapida miscelazione dei sottoprodotti della combustione per altitudini fino a 67 chilometri nell'atmosfera terrestre. Lo studio, pubblicato su Physics of Fluids di AIP Publishing, è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Nicosia, a Cipro. La tecnologia spaziale riutilizzabile ha portato ad un aumento del trasporto spaziale a un costo inferiore, come reso popolare dai voli spaziali commerciali di aziende come SpaceX e Virgin Galactic. Ciò che è poco compreso, tuttavia, sono le emissioni di propulsione dei razzi che creano un riscaldamento significativo e cambiamenti di composizione nell'atmosfera. “Una migliore comprensione delle emissioni dei razzi richiede la modellazione e la simulazione ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI – Il potenziale impatto del lancio di un razzo sull'inquinamento atmosferico è stato valutato studiando il trasferimento di calore e massa e la rapida miscelazione dei sottoprodotti della combustione per altitudini fino a 67 chilometri nell'atmosfera terrestre. Lo studio, pubblicato su Physics of Fluids di AIP Publishing, è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Nicosia, a Cipro. La tecnologia spaziale riutilizzabile ha portato ad un aumento del trasporto spaziale a un costo inferiore, come reso popolare dai voli spaziali commerciali di aziende come SpaceX e Virgin Galactic. Ciò che è poco compreso, tuttavia, sono le emissioni di propulsione deiche creano un riscaldamento significativo e cambiamenti di composizione nell'atmosfera. “Una migliore comprensione delle emissioni deirichiede la modellazione e la simulazione ...

