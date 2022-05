Hard Rock Cafe torna a Didacta con il progetto 'School of Hard Rock' (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 20 al 22 maggio Hard Rock Cafe parteciperà alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia a Firenze, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola con il progetto internazionale "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 20 al 22 maggioparteciperà alla quinta edizione di FieraItalia a Firenze, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola con ilinternazionale "...

TV7Benevento : Hard Rock Cafe torna a Didacta con il progetto 'School of Hard Rock' - - fisco24_info : Hard Rock Cafe torna a Didacta con il progetto 'School of Hard Rock': (Adnkronos) - La musica raccontata ai ragazzi… - redgobbo69 : @leboudoird Soft ma sempre molto hard (rock) ???? - stefanopalandr1 : @Dancing_Monk Io non conosco questo David Pyatt. La musica classica è una galassia sconfinata. C'è il compositore,… - Dreambig51234 : RT @simone_volponi: Una passione che mi porterò nella tomba? La musica. Grazie a Rock Hard per farmela vivere più a fondo attraverso la scr… -