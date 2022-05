Gruppo Contital | successo in Uk | i2r si aggiudica il Queens’Award for Enterprise

(Di martedì 17 maggio 2022) i2r Packaging Solutions, controllata inglese del, siper la seconda volta il Queen’s Award for, nella categoria di riferimento “Innovation”. Nel 2020, i2r era già stata insignita del riconoscimento nell’ambito “International Trade”. Il Queen’s Award forè il riconoscimento ufficiale più prestigioso per le imprese del Regno Unito e ha validità quinquennale. Istituiti con mandato reale il 30 novembre 1965, i premi furono assegnati per la prima volta nel 1966 sotto il nome di Queen’s Award to Industry. La società ha ottenuto il riconoscimento per la realizzazione dei contenitori in alluminio extra-rigidi “smoothwall” della gamma i2r Ultra: una soluzione brevettata, più resistente e leggera degli smoothwall standard già ampiamente utilizzati per piatti ...

