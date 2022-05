Giornata contro l’omofobia: gli autori omosessuali più noti (Di martedì 17 maggio 2022) Dal Medioevo al Novecento la sessualità in ogni sua forma veniva praticata di nascosto. Non veniva affermata pubblicamente perchè era una sfera punita dalle autorità e spesso anche dal popolo. Nel secolo scorso, infatti, molti autori e personaggi pubblici hanno dovuto trasferirsi in stati diversi per sperimentare la propria sessualità. Oggi, 17 maggio, in occasione della Giornata contro l’omofobia, vogliamo parlare di alcuni/e autori e autrici omosessuali che hanno attraversato i secoli resi memorabili grazie alla letteratura. Arthur Rimbaud e Paul Verlaine Due dei poeti maledetti francesi, ebbero una relazione vagabonda suscitando disagio nella società ipocrita borghese: viaggiarono in Francia, Inghilterra, Belgio, suscitando una serie di scandali. Rimbaud era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Dal Medioevo al Novecento la sessualità in ogni sua forma veniva praticata di nascosto. Non veniva affermata pubblicamente perchè era una sfera punita dalletà e spesso anche dal popolo. Nel secolo scorso, infatti, moltie personaggi pubblici hanno dovuto trasferirsi in stati diversi per sperimentare la propria sessualità. Oggi, 17 maggio, in occasione della, vogliamo parlare di alcuni/ee autriciche hanno attraversato i secoli resi memorabili grazie alla letteratura. Arthur Rimbaud e Paul Verlaine Due dei poeti maledetti francesi, ebbero una relazione vagabonda suscitando disagio nella società ipocrita borghese: viaggiarono in Francia, Inghilterra, Belgio, suscitando una serie di scandali. Rimbaud era ...

