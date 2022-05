FI | Tajani | ' tensioni fisiologiche ma una spaccatura è leggenda'

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - Unadentro Forza Italia tra i governisti e il resto del partito "è. Ci possono essere, è fisiologico. Ma parliamo di un cambio di un coordinatore regionale, non stiamo parlando di un cambio di linea politica. Non direi di fare tanta polemica per la decisione che riguarda una parte del nord Italia, i coordinatori sono nominati da Berlusconi, decide lui". Lo ha detto Antinioa Radio 24 a proposito delle polemiche interne dopo la nomina del nuovo coordinatore lombardo di FI.

Il Sannio Quotidiano

