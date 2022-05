Fabrizio Romano: “Nessun accordo tra Perisic e Juventus: ecco la verità” (Di martedì 17 maggio 2022) Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter e sula questione Ivan Perisic In questi giorni si parla di un possibile approdo di Ivan Perisic alla Juventus. Il calciatore croato ha il contratto in scadenza con l’Inter e un accordo per il prolungamento, se ci sarà, verrà trovato solo una volta terminato il campionato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, in un aggiornamento sui nerazzurri non ci sarebbe un accordo tra il croato e il club bianconero. “Perisic? Non mi risulta ci siano accordi tra Perisic e l’Inter, ma nemmeno tra il giocatore e altri club. Ci sono tanti interessamenti, ma Nessun accordo tra ... Leggi su intermagazine (Di martedì 17 maggio 2022)fa il punto sul mercato dell’Inter e sula questione IvanIn questi giorni si parla di un possibile approdo di Ivanalla. Il calciatore croato ha il contratto in scadenza con l’Inter e unper il prolungamento, se ci sarà, verrà trovato solo una volta terminato il campionato. Secondo quanto riferito da, noto esperto di mercato, in un aggiornamento sui nerazzurri non ci sarebbe untra il croato e il club bianconero. “? Non mi risulta ci siano accordi trae l’Inter, ma nemmeno tra il giocatore e altri club. Ci sono tanti interessamenti, matra ...

Advertising

SoloEsclusivInt : Fabrizio Romano. - luislima9988 : @TranquiloClubYT Fabrizio 'Tranquilo' Romano - OualidChakib : @nikop17 @JustChrisPanda Ok Fabrizio Romano - SciabolataFFP : Secondo Fabrizio Romano, il baby fenomeno brasiliano Endrick ha trovato l'accordo per firmare il suo primo contratt… - RRock_R6 : @LeggendaAmbros1 @theboss_1908 @Gianlu_BoNa1990 Tendenzialmente tu non dar retta a nulla finché non è ufficiale opp… -