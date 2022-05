Draghi vede Salvini, giovedì in Parlamento per un “chiarimento” (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Il faccia a faccia di un’ora con il leader della Lega, Matteo Salvini, incentrato sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze, apre una settimana densa di impegni dedicati alla politica estera per il premier Mario Draghi. Nella giornata odierna, a Palazzo Chigi, arriverà infatti la prima ministra della Repubblica di Finlandia Sanna Marin, che ha ufficializzato la richiesta di adesione alla Nato. Una decisione che ha portato Vladimir Putin a minacciare “reazioni”. I temi della politica estera, però, si intrecciano da vicino con la politica interna. Il presidente del Consiglio giovedì mattina sarà prima al Senato e poi alla Camera per un’informativa sulla questione Ucraina. Un atto che, nelle scorse settimane, era stato sollecitato in particolare dal Movimento 5 stelle e dalla Lega, critici sull’invio di nuove armi a Kiev. “Io ... Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Il faccia a faccia di un’ora con il leader della Lega, Matteo, incentrato sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze, apre una settimana densa di impegni dedicati alla politica estera per il premier Mario. Nella giornata odierna, a Palazzo Chigi, arriverà infatti la prima ministra della Repubblica di Finlandia Sanna Marin, che ha ufficializzato la richiesta di adesione alla Nato. Una decisione che ha portato Vladimir Putin a minacciare “reazioni”. I temi della politica estera, però, si intrecciano da vicino con la politica interna. Il presidente del Consigliomattina sarà prima al Senato e poi alla Camera per un’informativa sulla questione Ucraina. Un atto che, nelle scorse settimane, era stato sollecitato in particolare dal Movimento 5 stelle e dalla Lega, critici sull’invio di nuove armi a Kiev. “Io ...

