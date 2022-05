Dalla Francia | Bayern Monaco su Dembélé del Barcellona

(Di martedì 17 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Equipe, ilsarebbe interessato al talento delOusmane. Il club tedesco, sempre secondo quanto scritto dal giornale transalpino, avrebbe offerto al giocatore un quadriennale di 18 milioni di euro a stagione per convincerlo a tornare in Bundesliga. Il classe 1997 infatti era esploso proprio in Germania, con la maglia del Borussia Dortmund. SportFace.

Dalla Francia: "Di Maria-Juve, accordo raggiunto" Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Equipe, il Bayern Monaco sarebbe interessato al talento del Barcellona Ousmane Dembélé. Il club tedesco, sempre secondo quanto scritto dal giornale ...