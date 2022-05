Concerto al Quirinale e parata ma nessun ricevimento. Come saranno i festeggiamenti del 2 giugno (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Il Concerto nel salone dei Corazzieri per il corpo diplomatico accreditato a Roma, niente ricevimento nei Giardini del Quirinale il 1 giugno; apertura parziale dei Giardini e parata ai Fori imperiali il 2 giugno. Comincia a prendere forma, a quanto si apprende, il calendario dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, che anche quest'anno sarà caratterizzata da alcune misure di precauzione per la pandemia da covid non completamente debellata. Al Quirinale stanno mettendo a punto le cerimonie, e di certo il primo giugno si terrà, Come l'anno scorso, il Concerto offerto agli ambasciatori accreditati in Italia e alle cariche più alte dello Stato: un Concerto con musiche di ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Ilnel salone dei Corazzieri per il corpo diplomatico accreditato a Roma, nientenei Giardini delil 1; apertura parziale dei Giardini eai Fori imperiali il 2. Comincia a prendere forma, a quanto si apprende, il calendario deiper la Festa della Repubblica, che anche quest'anno sarà caratterizzata da alcune misure di precauzione per la pandemia da covid non completamente debellata. Alstanno mettendo a punto le cerimonie, e di certo il primosi terrà,l'anno scorso, ilofferto agli ambasciatori accreditati in Italia e alle cariche più alte dello Stato: uncon musiche di ...

