Claudio Lippi, il presentatore parla della sua malattia: fan preoccupati (Di martedì 17 maggio 2022) Claudio Lippi, classe 1945, è un cantante, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Tra i suoi programmi di maggior successo si ricordano: Un disco per l’estate, Buona Domenica, Domenica in, La prova del cuoco, Tale e quale show e La tua voce. Lavorare in televisione, come è ben noto, porta a un grande guadagno. Il presentatore tuttavia ha ammesso in un’intervista di essere rimasto con poche migliaia di euro nel suo conto a causa di una cattiva gestione dei suoi guadagni. Inoltre, ha fatto una rivelazione sconcertante anche sulla sua salute.



