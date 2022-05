Circolo della Stampa, le nostre eccellenze. Premi a Cevoli, Fabbrini e Suor Francesca. Orgoglio pesarese a due scrittori (Di martedì 17 maggio 2022) PESARO - Si svolgerà martedì 24 maggio l'attesa edizione del Premio Circolo della Stampa/Pesaro 2022, alle ore 17,30, nell'ormai consolidata sede dell'Auditorium di palazzo Montani Antaldi, sede della ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 17 maggio 2022) PESARO - Si svolgerà martedì 24 maggio l'attesa edizione del/Pesaro 2022, alle ore 17,30, nell'ormai consolidata sede dell'Auditorium di palazzo Montani Antaldi, sede...

Advertising

zazoomblog : Circolo della Stampa le nostre eccellenze. Premi a Cevoli Fabbrini e Suor Francesca. Orgoglio pesarese a due scritt… - callio47 : RT @pieroomega2: @BenedettaPetru6 @marcellone8 @virginiaraggi #NessunoTocchiVirginia Ricordo quando, con la giunta Raggi, circoló il video… - ENZO58792780 : RT @mogliedelcapo: Ho aperto il mio circolo privato piccante su Only Fans. Solo per chi vuole scoprire a fondo il mio lato più nascosto ed… - ottopagine : La poesia, una proposta di civiltà: evento al circolo della stampa ad Avellino #Avellino - Athos08826528 : RT @mogliedelcapo: Ho aperto il mio circolo privato piccante su Only Fans. Solo per chi vuole scoprire a fondo il mio lato più nascosto ed… -