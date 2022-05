Assegno sociale 2022, quanto vale e a chi spetta (Di martedì 17 maggio 2022) L’Assegno sociale 2022, che corrisponde all’ex pensione sociale, consiste in un contributo economico che lo Stato offre alle persone con reddito nullo o molto basso. Per il 2022 l’importo pieno del sussidio è di 468,11 euro mensili, riconosciuto su 13 mensilità. Assegno sociale 2022, a chi spetta L’INPS ha messo a disposizione un fondo apposito che è cumulativo anche con alcune altre parallele misure assistenziali delle quali possono beneficiare le donne disoccupate o con ISEE basso. Chi può richiedere il bonus? Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Possono fare domanda tutti coloro che abbiano almeno 67 anni. La ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) L’, che corrisponde all’ex pensione, consiste in un contributo economico che lo Stato offre alle persone con reddito nullo o molto basso. Per ill’importo pieno del sussidio è di 468,11 euro mensili, riconosciuto su 13 mensilità., a chiL’INPS ha messo a disposizione un fondo apposito che è cumulativo anche con alcune altre parallele misure assistenziali delle quali possono beneficiare le donne disoccupate o con ISEE basso. Chi può richiedere il bonus? Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Possono fare domanda tutti coloro che abbiano almeno 67 anni. La ...

